Балога знову просить Тимошенко не заважати Ющенкові в Москві?
Президент хоче їхати в "прем`єрський" день
Візит прем`єра Юлії Тимошенко до Москви 21 лютого перебуває на межі зриву.
Як повідомляють джерела "Української правди", у п`ятницю, 15 лютого глава секретаріату президента Віктор Балога направив листа Тимошенко, в якому просить її скасувати візит до Москви в зв`язку з тим, що там буде президент.
"Незважаючи на те, що самміт лідерів СНД у Москві відбудеться 22 лютого, Ющенко прийняв рішення поїхати до Росії 21 лютого – тобто того дня, коли має відбутися візит Тимошенко", - зазначив співрозмовник "Української правди".
За словами джерел, МЗС направило до Москви листа про скасування візиту Тимошенко, про що прем’єр дізналася від посла Росії в Україні Віктора Чорномирдіна.
Водночас у прес-службі Міністерства закордонних справ повідомили, що не володіють інформацією з цього приводу.
Співрозмовники з оточення Тимошенко стверджують, що зараз проробляється два варіанти розвитку подій – повторне пересення візиту або поїздка до Москви 21 лютого всупереч застереженням Банкової.
Як відомо, раніше Тимошенко вже один раз відкладала відрядження до Москви за наполяганням президента.