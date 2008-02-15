Балога знову просить Тимошенко не заважати Ющенкові в Москві?

19:17, 15 лютого 2008
Політика
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Президент хоче їхати в "прем`єрський" день

Візит прем`єра Юлії Тимошенко до Москви 21 лютого перебуває на межі зриву.

Як повідомляють джерела "Української правди", у п`ятницю, 15 лютого глава секретаріату президента Віктор Балога направив листа Тимошенко, в якому просить її скасувати візит до Москви в зв`язку з тим, що там буде президент.

"Незважаючи на те, що самміт лідерів СНД у Москві відбудеться 22 лютого, Ющенко прийняв рішення поїхати до Росії 21 лютого – тобто того дня, коли має відбутися візит Тимошенко", - зазначив співрозмовник "Української правди".

За словами джерел, МЗС направило до Москви листа про скасування візиту Тимошенко, про що прем’єр дізналася від посла Росії в Україні Віктора Чорномирдіна.

Водночас у прес-службі Міністерства закордонних справ повідомили, що не володіють інформацією з цього приводу.

Співрозмовники з оточення Тимошенко стверджують, що зараз проробляється два варіанти розвитку подій – повторне пересення візиту або поїздка до Москви 21 лютого всупереч застереженням Банкової.

Як відомо, раніше Тимошенко вже один раз відкладала відрядження до Москви за наполяганням президента.

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