Приклад Косово не спровокує проголошення міні-держав у колишньому СРСР?

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО переконаний, що Косове не може стати прецедентом для вирішення інших заморожених конфліктів, зокрема, на теренах колишнього СРСР.

Про це він заявив ввечері 17 лютого українським журналістам в Брюсселі.

“На теренах колишнього СРСР, а саме в Молдові, Грузії, Азербайджані є так звані заморожені конфлікти і, безумовно, певні сили можуть скористатися тим, що сьогодні відбувається в Косовому для того, щоб якимось чином використати це на свою користь, але сто процентів, що позиція України полягатиме в тому, що цей факт ніяким чином не може бути прецедентом”, - сказав він.

Водночас, українській міністр зазначив, що на сьогодні позиція України щодо Косового ще остаточно не сформована, і має бути оприлюднена в “понеділок-вівторок”. Міністр також зазначив, що йому важко сказати, наскільки позиція України щодо розвитку ситуації в Косовому співпадатиме з позицією ЄС.

“Ми ще не маємо європейської позиції. Нам потрібно мати щось, щоб мати певне ставлення, а для цього потрібен певний час. Хоча, ви знаєте, ми матимемо і свій погляд на всі ці події”, - сказав В.ОГРИЗКО.

Говорячи про майбутнє українського контингенту в складі миротворчої місії KFOR в Косовому, українській міністр зазначив, що для початку потрібно оцінити нинішню ситуацію в краї, однак, висловив думку, що для України було б корисним зберегти свою присутність в цьому регіоні.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого парламент Косово схвалив Декларацію про незалежність краю.

Напередодні, 16 лютого, міністри закордонних справ ЄС у письмовому порядку схвалили направлення до Косово поліцейської місії у складі 1800 осіб. Президент Сербії Борис ТАДИЧ вже заявив про намір зробити все можливе для того, щоб відмінити протиправне, на його думку, проголошення незалежності краю.

Косово намагається одержати незалежність, починаючи з 1999 року, коли край став перебувати під прямою юрисдикцією ООН.

На початку 2007 року спеціальний посланник ООН по Косово Мартті АХТІСААРІ представив план врегулювання ситуації в краї. Цей план передбачає надання незалежності Косово з поступовою інтеграцією і Косово, і Сербії до ЄС. Проти цього плану виступає Сербія, а також Росія, яка вважає, що реалізація плану щодо Косово сприятиме посиленню сепаратистських настроїв і прагнень в інших регіонах із «замороженими» конфліктами, зокрема, таких як Абхазія, Північна Осетія, Придністров`я. Немає єдності щодо визнання незалежності Косового і всередині ЄС – проти визнання, зокрема, виступає Кіпр.