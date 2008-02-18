Чи відвідає Олександра Ніколаєнко Рудьковського у СІЗО

Як повідомляв УНІАН , до Києва прилетіла Олександра Ніколаєнко - президент національного конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2008" зі своїм американським чоловіком-мільярдером Філом Раффіном.

Благодійний візит Олександри Ніколаєнко у київську школу-інтернат №15 журналісти використали як нагоду розпитати проїї стосунки з Миколою Рудьковським. Проте колишня "Міс Україна-Всесвіт" демонстративно ігнорувала запитання на кшталт тих, чи літала вона таки з екс-міністром до Парижа і чи відвідає вона Миколу Рудьковського у СІЗО. Олександра Ніколаєнко заявила, що 21 лютого проведе прес-конференцію в УНІАН і задовольнить цікавість преси.

У київській школі-інтернаті №15 Олександра Ніколаєнко вручила 35 учням іменні сертифікати, що підтверджують відкриття депозитних накопичувальних рахунків в "АвтоЗАЗбанку" з первинним балансом десять тисяч гривень під шістнадцять відсотків річних. Цими коштами діти зможуть скористатися після досягнення повноліття, або у випадку необхідності - на лікування.