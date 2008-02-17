Олександра Ніколаєнко прилетить до Києва

18 лютого вночі до Києва має прилетіти Олександра Ніколаєнко - президент національного конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2008" зі своїм американським чоловіком-мільярдером Філом Раффіном. Таку інформацію "Сегодня" повідомила прес-аташе Ніколаєнко Анна Філімонова. Дональд Трамп - відомий мільярдер і друг сім`ї - компанію їм не склав, хоч і обіцяв.

Так у перший день Олександра повинна відвідати київську школу-інтернат № 15, де вручить 35 вихованцям іменні сертифікати на суму 10 тисяч гривень.

20 лютого в столичному "Альта-Експо" пройде фінал "Міс Україна Всесвіт", де темношкіра красуня Наомі Кемпбелл вибере найкрасивішу українку. Топ-модель повинна прилетіти до Києва вже в день конкурсу.