Адвокати Рудьковського образилися на СБУ - вони хотіли мати справу з міліцією?

Захист екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО сьогодні подасть у Шевченківський районний суд м.Києва цивільний позов до Служби безпеки України про захист честі та гідності і спростування недостовірної інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, зокрема, захист вимагатиме спростування недостовірної інформації про те, що «затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО спецпідрозділом СБУ відбулося за постановою суду, постановою слідчого і на підставі норм Кримінально-процесуального кодексу України, де нібито і суд, і слідчий зобов’язали СБУ здійснити привід обвинуваченого».

Адвокати наголошують, що дана інформація, яка поширювалася речником СБУ, не відповідає дійсності, а за своєю суттю - і чинному законодавству України, оскільки, ст.136 Кримінально-процесуального кодексу передбачає, що привід обвинуваченого здійснюється органами внутрішніх справ за мотивованою постановою слідчого. У постанові суду жодним пунктом, жодним словом не згадано СБУ, а постанови слідчого з цих підстав в матеріалах кримінальної справи немає, зазначається у повіломленні.

Як нагадали в СПУ, адвокати М.РУДЬКОВСЬКОГО ще минулого тижня направили до генерального прокурора заяву про злочин, вчинений службовими особами СБУ, з вимогою провести службове розслідування у зв’язку із порушенням законодавства України. Незважаючи на це, йдеться у повідомленні «Служба безпеки надалі поширює неправдиві відомості щодо законності затримання Миколи РУДЬКОВСЬКОГО її співробітниками».