Офіційна позиція Нашої України щодо виходу 5 нардепів з партії

Член фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Руслан КНЯЗЕВИЧ не виключає, що депутати, які вийшли з партії «Народний Союз Наша Україна», будуть голосувати по ряду питань врозріз з усією коаліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, представляючи офіційну позицію партії «Наша Україна» щодо виходу 5 народних депутатів з партії НС-НУ.

Р.КНЯЗЕВИЧ зазначив, що таку його думку підтверджує той факт, що ці депутати вже голосували за ухвалення змін до Господарського процесуального кодексу України, не зважаючи, що фракція НУ-НС була проти.

«Тому я і не виключаю такої позиції й надалі, але це не означатиме, що є загроза для коаліції», - сказав Р.КНЯЗЕВИЧ.

Говорячи в цілому про вихід ряду депутатів з партії «Наша Україна», Р.КНЯЗЕВИЧ наголосив, що це не є сміливим кроком, а є ганьбою. «Партія «Наша Україна» - це партія Віктора ЮЩЕНКА, це партія Майдану, ідеї якого стали основою для написання статуту «Нашої України». Вихід з цієї політичної сили означає, що ідеали Майдану вичерпані, і ті люди не співвідносять себе з таким напрямком розвитку країни», - сказав Р.КНЯЗЕВИЧ.

Він висловив здивування, що ці депутати виступили з критикою щодо неможливості проведення діалогу з керівництвом «Нашої України», оскільки всі вони самі фактично «є верхівкою партії». «Тому, я думаю, що це своєрідна форма політичного мазохізму», - сказав народний депутат.

При цьому Р.КНЯЗЕВИЧ наголосив, що логічним було б не тільки писати заяви про вихід із партії, а й відмовитись від депутатських мандатів.

Крім того, Р.КНЯЗЕВИЧ наголосив, що даний інцидент не несе загрози міцності коаліції, оскільки регламент не передбачає індивідуальний вихід з коаліції. «Коаліції нічого не загрожує, вона буде працювати в тому складі, який існує», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого шестеро членів НСНУ, з яких п’ятеро народних депутатів, оголосили про вихід з лав партії. Це, зокрема, заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ та народні депутати Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Ігор КРІЛЬ, Віктор ТОПОЛОВ, Оксана БІЛОЗІР і Василь ПЕТЬОВКА.

Раніше з НСНУ вийшов глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.