Ахметов вивчить українську мову

Кандидат в народні депутати України від Партії регіонів, президент компанії СКМ Рінат АХМЕТОВ заявляє, що має намір відмовитися від заробітної плати народного депутата, від житла в Києві, передбаченого для депутатів, і вивчити українську мову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.АХМЕТОВ сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я відмовлюся від заробітної плати і квартири на користь дитячого будинку. Це не головне, ради чого я йду до парламенту», - сказав він.

Також Р.АХМЕТОВ зазначив, що обов`язково вивчить українську мову. «Це моя прогалина», - додав кандидат в народні депутати.

За словами Р.АХМЕТОА, він постійно буде присутній на засіданнях парламенту і голосуватиме особисто, а не передавати свою депутатську картку своїм колегам.