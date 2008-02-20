Наша Україна назвала дії сімох «біженців» аморальними і абсурдними

У партії «Народний Союз Наша Україна» називають абсурдними і надуманими причини, через які семеро осіб заявили про вихід з її лав.

Про це йдеться у заяві Президії «Народного Союзу Наша Україна», переданій УНІАН.

«Кожен політик має право вільно вийти з будь-якої партії і обрати інший шлях самореалізації. Однак відповідальні політики чесно інформують суспільство про причини і цілі своїх дій. Цілком очевидно, що приводи, подані нашими колишніми колегами як підстави виходу з партії, є надуманими», - вважають члени НСНУ.

На їхню думку, заявляти про вихід з партії, почесним головою якої є Президент України, обгрунтовуючи це бажанням підтримати Президента, «не тільки аморально, але й абсурдно». «Цілком очевидно, що такими діями наші колишні однопартійці свідомо чи несвідомо шкодять як Президенту ЮЩЕНКУ, так і найбільшій політичній силі, на яку Президент спирається в парламенті та суспільстві», - сказано у заяві.

Члени «Нашої України» також зазначають, що «не менш абсурдними є звинувачення в недемократичності партійного життя, особливо якщо з ними виступають люди, які не лише давно не беруть участь у роботі керівних органів партії, а й місяцями навіть не бувають у її офісі».

«Наша Україна» була й залишається демократичною парламентською партією України, партією Майдану, партією Президента ЮЩЕНКА, наголошують члени партії.

«Ми послідовно працюємо для забезпечення єдності демократичної коаліції і реалізації зобов’язань, які підтримав український народ, обираючи Президента ЮЩЕНКА і нинішній склад парламенту. Ми не зійдемо з цього шляху і не зрадимо своїх виборців», - підкреслюють члени НСНУ.

У партії також нагадують, що вийшовши з її лав, п’ятеро народних депутатів залишаються членами фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» і мають виконувати волю виборців, коаліційну угоду і рішення фракції, або добровільно скласти депутатські мандати.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого з партії НСНУ вийшов глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, а 19 лютого про вихід з “Нашої України” оголосили заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, народні депутати Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Ігор КРІЛЬ, Віктор ТОПОЛОВ, Оксана БІЛОЗІР та Василь ПЕТЬОВКА.

Колишні члени НСНУ зауважують, що деякі члени «Нашої України» почали використовувати партію для задоволення власних амбіцій.

Крім того, автори заяви наголошують, що керівництво НСНУ порушує статут партії, «через неспроможність та небажання використання колективного досвіду активу партії утворилася велика дистанція між партійними лідерами та рядовими партійцями. Верхівка «Нашої України» вже не черпає енергію дії зі своїх місцевих осередків. Відбуваються численні порушення Статуту партії, засідання Політичної ради партії не проводяться більше ніж півроку. На сьогодні немає жодних підстав вважати, що цей процес буде подолано», - зазначають підписанти заяви.

«І, мабуть, найголовніше. Ми втратили переконаність, що на ключових позиціях у керівництві партії зараз перебувають люди, віддані Президенту. Нам нічого робити в компанії тих, хто змінив орієнтацію. Залишаючи лави «Народного Союзу Наша Україна», щиро бажаємо всім членам партії повернутися до своїх ціннісних та ідейних витоків. Сподіваємося, що партія здатна очиститися від іржі кон’юнктурщини, подвійних стандартів і неправди», - наголошують колишні члени НСНУ.