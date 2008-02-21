Яценюк допустить до другого читання скандальний законопроект лише за умови...

Законопроект про держзакупівлі не буде прийнятий у другому читанні, якщо в ньому збережеться така структура як «Тендерна палата».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК під час зустрічі із фракцією Блоку Литвина.

Він наголосив, що «до другого читання цей законопроект не буде допущено, якщо буде збережено Тендерну палату».

Він запропонував Блоку Литвина делегувати одного представника від фракції в робочу групу для підготовки політичної угоди, покликаної розблокувати роботу парламенту.

Голова ВР зазначив, що потрібно зробити все для того, щоб не на один день зайти в зал, щоб тривала системна робота парламенту.

В той же час лідер блоку Володимир ЛИТВИН зазначив, що у випадку, коли потрібно, щоб криза продовжувалася, то необхідно створити робочу групу.

За його словами, в будь-якому випадку у фракціях визначатимуть позицію лідери, а не представники робочої групи. Тому всі домовленості, досягнуті на робочій групі, можуть завершитись безрезультатно.

При цьому він додав, що у фракції Блоку Литвина ситуація інша, мовляв, все, що підтримує на робочій групі представник фракції, сприймається нею.

Говорячи про підписання угоди, він чітко не заявив, чи готова фракція до такого підписання, лише зазначив, що будь-який документ не вирішить всіх питань.

«Найбільш стабільним є чорнило, яким підписуються ці угоди», - наголосив В.ЛИТВИН.

Він також зазначив, що до всіх розмов про можливість розпуску парламенту фракція ставиться «спокійно, по-філософськи».

В той же час він зазначив, що заледве чи потрібно «доруйновувати країну».

Раніше у Секретаріаті Президента наголошували, що Віктор ЮЩЕНКО готовий підписати закон про держзакупівлі, якщо, відповідно до нього, буде ліквідована Тендерна палата, міжвідомча комісія з проведення держзакупівель, суб`єкти господарювання будуть позбавлені монопольного права з надання послуг у сфері держзакупівель, і якщо цей закон влаштовуватиме голів сільрад, мерів великих міст, голів адміністрацій і всіх розпорядників бюджетних коштів.