Яценюк думає, що Януковича і його людей треба поважати

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК оцінює 50 на 50 шанси підписання політичної угоди щодо розблокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні під час зустрічі з депутатами від фракції БЮТ.

«Я оцінюю шанси підписання 50 на 50, але для парламенту 50 на 50 це дуже багато, майже виграшна ситуація», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що ВР або почне працювати системно, або ефективна робота всіх гілок влади буде порушена. При цьому А.ЯЦЕНЮК наголосив, що фракції коаліції повинні зробити все можливе, аби забезпечити права опозиції. «Сьогодні меншість представлена дуже значною кількістю і не залежно від того скільки в меншості голосів 223 чи 23 їх треба поважати», - сказав голова ВР.