Яценюк попросив вибачення за непарламентську лексику

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликає всі політичні сили зосередити свою увагу на розгляді в першу чергу соціальних питань, а після цього - політичних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з депутатами від фракції БЮТ.

А.ЯЦЕНЮК вкотре наголосив, що ВР не буде імітувати свою роботу. Він зазначив, що не буде заходити до сесійної зали у разі продовження блокування роботи ВР. «Клоунада і звіринець закінчився», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він наголосив, що «резонансні речі, які роз’єднують українське суспільство, які не дають сьогодні базу для добробуту і розвитку держави, повинні бути поки що відкинуті на певний період часу».

Він наголосив, що ВР має зосередитися на здійсненні економічних і соціальних реформ.

Обґрунтовуючи свою позицію, А.ЯЦЕНЮК навів результати соціологічного опитування щодо того, як населення ставиться до питання НАТО. «99% українцям, їм до лампочки, вибачте за цю непарламентську лексику, питання НАТО», - сказав голова ВР.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що сила коаліції полягає в тому, що вона може піти на поступки фракціям меншості. «Проте я не підтримую гнучкість з тезою прогинатися. Ніхто ні перед ким тут прогинатися не буде, всі фракції рівні», - сказав А.ЯЦЕНЮК.