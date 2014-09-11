Турчинов: Повернути Крим Україні допоможуть стабілізація економіки та євроінтеграція

Про це заявив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов в інтерв’ю, опублікованому на офіційному сайті ВР.

Турчинов нагадав, що головною проблемою на півострові, якою скористалися окупанти, була висока підтримка дій Росії жителями Криму. «Без підтримки місцевого населення ця провокація ніколи б не пройшла», - зауважив він.

При цьому він назвав дуже важливим той факт, що нині змінюється настрій мешканців Криму, «і багато хто з тих, хто аплодував російським солдатам, зараз відчули, що таке жити в тоталітарній державі». «І це є базою для повернення Криму Україні - розуміння більшістю кримчан того, що вони втратили. Головний фактор, який допоможе нам зробити це безкровно, - стабілізація економічної ситуації в Україні і активне просування в напрямку європейської інтеграції», - зазначив він.

Турчинов також зауважив, що російська агресія в Криму починалася на тлі фактичної відсутності влади в країні, в Україні практично не було армії.

Читайте такожОкупантам не вистачає для бюджету Криму на наступний рік майже 60 млрд рублівВін нагадав, що тоді вздовж українського кордону вишикувалася величезна армада танків, бронетехніки, артилерії і живої сили збройних сил Російської Федерації. «Тоді російські танки могли за кілька годин доїхати до Києва. У Криму росіяни чекали провокацій і кровопролиття, щоб був привід увійти в незахищену країну і знищити нашу незалежну державу, яку вони ненавиділи й ненавидять зараз. Саме цей сценарій вони і намагалися розіграти», - зазначив він.

Окрім того, сказав Турчинов, «була ще одна проблема, яка не дозволяла нам ввести воєнний стан». «Російські війська перебували в Криму фактично законно. Вони незаконно діяли, складаючи авангард провокаторів і сепаратистські налаштованого населення. Але при цьому, згідно з договором, який у Харкові пролонгував Янукович, Росія могла розмістити на території Криму військовий контингент чисельністю до 46 тис. чоловік. Не тільки в Севастополі - у російських солдат було право переміщатися по території півострова», - нагадав керівник парламенту.

Читайте такожДипломати вимагають припинити арешти активістів в окупованому КримуВідповідаючи на запитання, чому наші солдати в Криму не стріляли навіть під час захоплень військових частин, Турчинов зазначив, що українські частини, розташовані в АРК, більш ніж на 70% були укомплектовані місцевими контрактниками, «для яких це була просто можливість заробітку». «Звідси і неготовність виконати наказ про використання зброї при спробах захоплення. Такий наказ був відданий відразу, але тоді його виконувати не було кому», - підкреслив він.