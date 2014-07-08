Росія принесла в Крим, як хворобу, цензуру, залякування та ксенофобію - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Окупація Криму ніколи не стане доконаним фактом, жодна сторінка не буде перегорнутою», - вважає він.

«Переслідуючи кримських татар, українців, росіян, кожного, хто наважується протестувати проти окупації Криму, Москва показує свій «лик» - це «гротескне дзеркало сталінізму».

Окупанти заборонили жити на рідній землі лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву та голові Меджлісу Рафату Чубарову. Це рішення є вироком російській окупації, вони бояться, вони усвідомлюють глибину своєї неправди та неправоти», - переконаний Лубківський.

«Крім Олега Сенцова (українського режисера, затриманого в Криму ФСБ за звинуваченням у тероризмі, - УНІАН), відомо про інші випадки зникнення активістів. 3 травня немає жодних звісток від Тимура Шаймарданова, Леоніда Коржа. Кримська окупаційна влада усунулася від пошуку вбивць Ришата Аметова, чиє тіло зі слідами тортур було знайдено 15 березня», - повідомив заступник глави МЗС.

Лубківський зазначив, що «у Крим Росія занесла цензуру, як хворобу, нетерпимість до меншин, обмеження свободи слова, несправедливе правосуддя, адміністративний тиск та залякування інакодумців».

Читайте такожУ Криму відбувається насильницька русифікація - МЗС«МЗС України буде постійно доводити правду про порушення прав людини в Криму, що ми робимо зараз і робили раніше на постійні основі, і світ чує нас, ми не залишимо наших співвітчизників», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97%, тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Читайте такожОБСЄ прямо звинуватила Росію в окупації Криму - резолюціяЧерез два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення в складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

Міжнародні спостерігачі неодноразово заявляли про численні факти порушень прав людини в Криму.