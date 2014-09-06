Російським прикордонникам пропонують воювати в Україні за 200 тис. рублів

Про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"За оперативними даними, російським прикордонникам надходять пропозиції від керівництва щодо участі у бойових діях на сході України. Доброволець звільняється зі служби і отримує одноразову матеріальну компенсацію у розмірі 200 тис. рублів, направляється в зону бойових дій як "фізична особа". Після залучення до виконання завдань проти сил АТО вже як найманця йому встановлюється щомісячна грошова винагорода в такому ж розмірі", - повідомив Андрій Лисенко.

У той же час він повідомив, що, за наявними даними, в середовищі російських військових, які перебувають на Донбасі, поширюється думка про безглуздість цієї війни і розчарування брехливою пропагандою Москви.

"На тлі інформації про значні втрати серед російських військовослужбовців спостерігається погіршення психологічного клімату серед російських підрозділів, які вторглися на територію України", - зазначив керівник інформцентру.