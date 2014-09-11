Закон про люстрацію потрібно приймати після нового закону про державну службу - експерт

Про це сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1» сказав директор Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.Читайте такожЛюстрацію слід розуміти як професіоналізацію і антикорупціалізацію - депутат

"Якщо люстрація відбудеться до реформи Державної служби, ніякої користі не буде, тому що на заміну одним прийдуть ті самі люди, які відтворюватимуть сприятливі умови для себе... Тому тут поспішати не треба для того, щоб у нас з’явилася працююча система влади", додав він.

У свою чергу, продовжуючи тему, політичний експерт Костянтин Матвієнко підримав позицію колеги. Він наголосив, що для унеможливлення повернення корупції після проведення люстрації, треба попередньо визначити критерії системи звільнення з Держслужби і критерії ситстеми заміщення на посадах.