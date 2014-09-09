Цього тижня бойовики готові відпустити 863 полонених українських військових - Тимчук
23:17, 09 вересня 2014Політика
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Домовленості української влади про обмін полоненими діють. Бойовики поки що не відмовляються від взятих на себе зобов’язань.
Reuters
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
"Сьогодні від терористів надійшла заява, що вони мають намір відпустити 863 українських військових, які залишаються у полоні, до кінця тижня. Відповідно, українські силовики мають відпустити 311 захоплених в полон терористів", - написав він.
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Він додав, що "враховуючи, як поводяться з нашими полоненими ці звірі, нікому такої долі не побажаєш".
Нагадаємо, як повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко, з полону терористів уже звільнили 650 осіб.
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