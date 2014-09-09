Батальйон "Донбас" організовує гарячу лінію для свідків боїв під Іловайськом

Спецбатальйон "Донбас" має намір організувати гарячу лінію для свідків боїв під Іловайськом і готовий надати охорону їм і слідчим військової прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську повідомив командир батальйону Семен Семенченко.

«Я вчора був у військовій прокуратурі, спілкувався з прокурором і слідчими й запитав, чим конкретно ми можемо їм допомогти. Це молоді офіцери, які достатньо розуміють, що робиться зараз на фронті й запевнили мене, що зроблять усе можливе, щоб довести розслідування до кінця, а у випадку, якщо на них чинитиметься тиск, вони про це повідомлять», - зазначив Семенченко.

Він також нагадав, що військова прокуратура відкрила кримінальну справу за ч.3 ст. 425 КК України – (недбале ставлення військової службової особи до служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, якщо це заподіяло істотну шкоду). Передбачає покарання позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

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За його словами, подібних розслідувань в Україні ще не проводилося, зокрема, потрібна маса різних експертиз.

Командир «Донбасу» звернувся до військовослужбовців, незалежно від звання, яким щось відомо про обставини оточення під Амвросіївкою, Савур-Могилою, Іловайськом, співпрацювати зі слідством.

Семенченко розраховує, що буде проведено об'єктивне розслідування.

«У будь-якому випадку, ми цю справу так не залишимо», - сказав він.

За словами Семенченка, громадськість також повинна контролювати хід розслідування, а в Україні повинна нарешті запрацювати система, яка дасть об'єктивну оцінку діям військових у ході АТО.

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Як повідомляв УНІАН, бої сил АТО з терористами в Іловайську тривають із 18 серпня. Кілька українських батальйонів тривалий час перебували в оточенні бойовиків і російських військових біля цього міста й просили про підмогу.

29 серпня президент Росії Володимир Путін закликав «ополчення Новоросії», відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні.

Прес-служба батальйону "Донбас" повідомляла, що вранці 29 серпня силам АТО під Іловайськом висунули ультиматум - здатися або загинути.

Українські бійці почали виходити з оточення 30 серпня.

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2 вересня заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов після спілкування з командирами батальйонів, які вийшли з оточення, написав, що в боях під Іловайськом загинули близько сотні українських військових.

Точних даних про загиблих і взятих у полон українців під Іловайськом немає.

4 вересня було створено Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування подій біля Іловайська, яку очолив депутат від «Батьківщини» Андрій Сенченко.

Військова прокуратура розслідує факт оточення сил АТО в районі Іловайська за статтею про недбале ставлення до військової служби.