За 4 дні українці 1290 раз заявили про зниклих і полонених - СБУ

Про таку кількість заяв Міжвідомчий центр допомоги громадянам з питань звільнення полонених, заручників і пошуку зниклих без вести повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, пише Українська правда.

За його словами, база даних, у якій на сьогодні близько 700 прізвищ, постійно доповнюється й уточнюється, оскільки стосовно окремих осіб заяви нерідко дублюються.

Лубківський зазначив, що Міжвідомчий центр співпрацює із волонтерами, громадськими активістами та незалежними журналістами.

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Паралельно СБУ веде активну роботу із визволення та повернення людей, з їхніми рідними підтримується постійний контакт.

"Одним з прикладів роботи є досягнута шляхом складних переговорів домовленість про надання "зеленого коридору", яким батьки двох загиблих українських льотчиків можуть вивезти із району, контрольованого терористами, тіла синів", - повідомив Лубківський.

Він підтвердив, що Надія Савченко та Олег Сенцов є в базі даних українських громадян, які повинні бути звільнені і повернені як такі, які були викрадені або незаконно утримувалися.