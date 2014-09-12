Перше засідання Ради асоціації після ратифікації угоди Україна-ЄС проведуть 17 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу після зустрічі в Києві.

“Досягнута домовленість про проведення після ратифікації Угоди про асоціацію першої Ради асоціації, яка має відбутися 17 листопада”, - сказав президент.

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На переконання Порошенка, це вже буде “конкретним практичним механізмом реалізації положень Угоди про асоціацію та імплементації основних напрямків, які будуть концентруватися у плані реформ, які запропоновані мною як президентом України”.

Як відомо, 16 вересня очікується синхронна ратифікація Верховною Радою та Європарламентом Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.