Перше засідання Ради асоціації після ратифікації угоди Україна-ЄС проведуть 17 листопада
Президент України Петро Порошенко відзначає, що “перша Рада асоціації” після ратифікації Угоди про асоацію між Україною та Європейським Союзом має відбутися 17 листопада.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу після зустрічі в Києві.
“Досягнута домовленість про проведення після ратифікації Угоди про асоціацію першої Ради асоціації, яка має відбутися 17 листопада”, - сказав президент.
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На переконання Порошенка, це вже буде “конкретним практичним механізмом реалізації положень Угоди про асоціацію та імплементації основних напрямків, які будуть концентруватися у плані реформ, які запропоновані мною як президентом України”.
Як відомо, 16 вересня очікується синхронна ратифікація Верховною Радою та Європарламентом Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.