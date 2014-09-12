Геращенко розповіла про проблеми відновлення Донбасу та допомогу переселенцям

Українська влада готується презентувати програми із відновлення Донбасу та допомоги переселенцям із житлом на зиму.

Про це у коментарі ТСН.ua розповіла уповноважена президента із мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, нардеп Ірина Геращенко.

"Бойовики дійсно цілеспрямовано знищують інфраструктуру, зокрема мости, дороги. Це все відновлюється важко. Десь ці роботи уже почалися, десь тільки інвентаризуються ті об'єкти, що постраждали. І власне буде представлена програма об'єктів, які потребують відновлення на спеціальній великій конференції, яку українська влада проведе восени для іноземних інвесторів, готових сприяти Україні у відновленні Донбасу", - розповіла Геращенко.

Вона додала, що Україна чекає міжнародної допомоги у цій проблемі, тому що "дуже непросто знайти в економічно непростому українському бюджеті кошти для відбудови інфраструктури та підтримки армії".

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При цьому політик наголосила, що на звільнених від бойовиків територіях, зокрема у Слов'янську, до 1 вересня були відкриті всі школи. Постраждалі від обстрілів будівлі шкіл та лікарень українська влада відновлювала разом із волонтерами і благодійниками.

Крім того, за словами Геращенко, очевидною залишається проблема переселенців, яких в Україні тільки офіційно зареєстровано 234 тис. осіб. Найбільше навантаження із прийняття переселенців на сьогодні несуть Київ, Харків, Одеса і Дніпропетровськ.

"Ці люди мають три ключові проблеми: проблема із житлом, з роботою і коштами, на які їм перший час треба жити, якщо вони не знайшли роботи", - зауважила Геращенко, зазначивши, що Кабмін підготував програму стосовно того, як держава має допомогти переселенцям, зокрема, у зимовий період, і посприяти їм в оренді житла.

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"Досі є люди, які живуть у наметових містечках, розбитих у Луганській та Донецькій областях неподалік від окупованих територій. Вони залишаються там, тому що досі сподіваються повернутися на своє старе місце проживання. Але очевидно, що не так скоро може бути відновлено їхнє житло. Тому тут влада розробила такий проект, який буде найближчим часом презентований віце-прем'єром Володимиром Гройсманом, який веде цей проект", - наголосила Ірина Геращенко.

Як повідомлялося раніше, на Донбасі з початку АТО фізично знищено майже 600 підприємств. За даними голови Державної фіскальної служби України Ігоря Білоуса, на їх відновлення підуть десятки мільярдів доларів.