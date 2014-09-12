Завтра 14 українських військових відправлять на лікування до Литви

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, усі витрати на транспортування поранених та надання там їм кваліфікованої медичної допомоги взяла на себе литовська сторона. Підготовкою документів займається Дніпропетровська ОДА.

Згідно з повідомленням, напередодні литовські фахівці неодноразово зв’язувались з медиками обласної лікарні ім. Мечникова, обговорювали характер поранень та відбір пацієнтів.

Сьогодні аташе Литовської Республіки з питань оборони Міндаугас Квікліс, з помічниками проконтролював у Дніпропетровську підготовку пацієнтів до перельоту літаком литовських військово-повітряних сил.

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Із 14 поранених українських військових 5 належать до батальйону «Дніпро-1», 2 – до батальйону «Донбас», решта – бійці інших підрозділів ЗСУ.

У прес-службі ОДА зазначають, що серед тих, хто направиться на лікування до Литви, 5 бійців мають тяжкі поранення, у одного з них – вкрай серйозне поранення печінки.