Росія переходить до тактики терору і диверсій на території всієї України - активісти

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цю інформацію йому надали місцеві джерела, близьких до самопроголошеної «Луганської народної республіки».Читайте такожРосійські офіцери готують бойовиків-розвідників у таборі під Новоазовськом

«Офіцери ФСБ планують створити на базі батальйону «Зоря» терористичної організації «ЛНР», центр підготовки диверсійних груп. Завданням цих груп буде проведення диверсій в центральних областях України і в Києві», - сказав Снєгирьов, зазначивши, що «вже створено шість таких груп і ведеться відбір серед бойовиків по їх залученню до лав диверсантів».

«Терористам дали команду шукати потенційних диверсантів серед мешканців центральних областей України, які в даний час воюють на стороні терористів в Донбасі і які можуть орієнтуватися на місцевості. У Харківській області вже почалася активна диверсійна діяльність бойовиків. Наміри російських окупантів - перенести диверсійну діяльність на територію всієї України, щоб дестабілізувати ситуацію в усій країні», - пояснив активіст.

Він підкреслив, що таким чином, «росіяни міняють тактику і переходять від активної фази військового протистояння до тактики терору і диверсій». «Мета цього - знищення інфраструктури терору на теренах центральних областей України та створення соціальної напруги», - акцентував Снєгірьов.