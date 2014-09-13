Бойовики активізували розвідку навколо Маріуполя

Бойовики активізували проведення розвідувальних заходів навколо м. Маріуполь для встановлення місць розташування підрозділів АТО.

Про це заявив сьогодні речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.

Читайте такожТерористи з «Градів» обстріляли три населених пункти Донеччини

Ситуація в місті спокійна, наші військові повністю контролюють ситуацію на підступах до Маріуполя. В межах Донецької та Луганської областей продовжується перегрупування підрозділів ЗС РФ та незаконних збройних формувань.

Яу повідомляв УНІАН, незважаючи на режим припинення вогню, терористи продовжують провокації.

Військовослужбовці сил АТО відкривають вогонь тільки у відповідь і лише для захисту, при явному нападі на позиції та блокпости. Офіційно підтверджені втрати терористів за минулу добу складають три танки та 12 осіб.