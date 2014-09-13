Бойовики продовжують обстріли позицій та блокпостів сил АТО
Терористи провокують сили АТО на вогонь у відповідь.
Незважаючи на досягнені домовленості щодо припинення вогню незаконні збройні формування продовжують обстріли позицій та блокпостів сил АТО.
Зокрема, о 6:30 ранку 13-го вересня з мінометів обстріляні блокпост у Дебальцеве та аеродром Донецьк.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.
"Терористи провокують сили АТО на вогонь у відповідь. Після чого розпочинають масований обстріл позицій наших військ. Тим часом бандформування ведуть пропаганду, що першими розпочинають вогонь українські війська", - йдеться у повідомленні.
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Також зазанчається, що військовослужбовці сил АТО відкривають вогонь у відповідь лише для захисту, при явному нападі на позиції та блокпости. Офіційно підтверджені втрати терористів за минулу добу складають: три танки, та 12 чоловік.
Прес-центр АТО уповноважений заявити, що українські війська неухильно дотримуються досягнених домовленостей щодо припинення вогню та не піддаються на провокації.