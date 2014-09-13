Бойовики продовжують обстріли позицій та блокпостів сил АТО

Незважаючи на досягнені домовленості щодо припинення вогню незаконні збройні формування продовжують обстріли позицій та блокпостів сил АТО.

Зокрема, о 6:30 ранку 13-го вересня з мінометів обстріляні блокпост у Дебальцеве та аеродром Донецьк.

Читайте такожЗа добу бойовики близько 40 разів обстрілювали силовиків і мирних жителів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

"Терористи провокують сили АТО на вогонь у відповідь. Після чого розпочинають масований обстріл позицій наших військ. Тим часом бандформування ведуть пропаганду, що першими розпочинають вогонь українські війська", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБойовики знову обстріляли аеродром Донецька - штаб АТО

Також зазанчається, що військовослужбовці сил АТО відкривають вогонь у відповідь лише для захисту, при явному нападі на позиції та блокпости. Офіційно підтверджені втрати терористів за минулу добу складають: три танки, та 12 чоловік.

Прес-центр АТО уповноважений заявити, що українські війська неухильно дотримуються досягнених домовленостей щодо припинення вогню та не піддаються на провокації.