У Краматорську створять загони самооборони для захисту міста від бойовиків

22:06, 13 вересня 2014
Політика
0 0
оновлено

Штаб територіальної оборони займатиметься створенням загону тероборони у погодженні з силовиками та Донецькою ОДА. 

фото Александр Аргат

У Краматорську учасники Віча, яке відбулося 13 вересня, ухвалили рішення створити створити штаб територіальної оборони для захисту міста, передає 5 канал

На акції були присутні зокрема і ті, хто з травня 2014 року тримав оборону Краматорська. Це, зокрема, бійці 8 полку спецпризначення. Перед людьми виступив офіцер полку Павло Балов.

Читайте такожУ Краматорську після реконструкції відкрили залізничний вокзал

Вирішено, що штаб територіальної оборони займатиметься створенням загону тероборони у погодженні з силовиками та Донецькою ОДА. 

Також у Краматорську відзначили День визволення Донбасу від нацистів під час Другої світової війни. Учасники акції провели автопробіг на честь визволителів та привітали ветеранів.

Відео Oleksandr Argat
Відео 5 канал
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter