У Краматорську створять загони самооборони для захисту міста від бойовиків

У Краматорську учасники Віча, яке відбулося 13 вересня, ухвалили рішення створити створити штаб територіальної оборони для захисту міста, передає 5 канал.

На акції були присутні зокрема і ті, хто з травня 2014 року тримав оборону Краматорська. Це, зокрема, бійці 8 полку спецпризначення. Перед людьми виступив офіцер полку Павло Балов.

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Вирішено, що штаб територіальної оборони займатиметься створенням загону тероборони у погодженні з силовиками та Донецькою ОДА.

Також у Краматорську відзначили День визволення Донбасу від нацистів під час Другої світової війни. Учасники акції провели автопробіг на честь визволителів та привітали ветеранів.