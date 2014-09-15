Військове керівництво РФ планувало війну з Україною не менше 11 років - екс-радник Путіна

За його словами, конфлікт в Україні насправді є війною Росії проти України. За словами Ілларіонова, російське військове керівництво планувало конфлікт протягом не менше 11 років, повідомляє yle.fi з посиланням на естонську газету Postimees.Читайте такожПутін стоїть перед вибором: зупинитися або продовжити наступ - Іларіонов

"Апетит приходить під час їжі", - зазначив Іларіонов і нагадав про дії Росії в Південній Осетії, Абхазії та Криму.

Він вважає, що конфлікт неможливо вирішити шляхом переговорів. Санкції ЄС проти Росії екс-радник Путіна назвав «анекдотом».

Іларіонов прокоментував ситуацію на Україні вчора в Ризі, де відбулася конференція з питань безпеки. В даний час колишній радник російського президента працює старшим науковим співробітником американського мозкового центру Cato. Радником президента Росії Ілларіонов працював з 2000 по 2005 рік.Читайте такожФінський професор звинуватив Росію в гібридній війні проти Фінляндії

У березні цього року Іларіонов в інтерв'ю шведському виданню Svenska Dagbladet попередив, що Путін захоче отримати і Фінляндію. За його словами, Путін хоче повернути Росії кордони імперії, тобто, принаймні, Фінляндії та країн Балтії.