Катеринчук порадив не робити з мухи слона

Народний депутат від “Нашої України” Микола КАТЕРИНЧУК закликає політиків, які шукають вихід із ситуації, що склалася у Верховній Раді, не приймати поспішних рішень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна"

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, «після вчорашніх подій багато хто зробив висновки». «Гра в коаліцію насправді відобразиться на геополітичному виборі України і на напрямку демократичних реформ. Тому ця гра небезпечна. Сьогодні мабуть ще не всі оговталися після вчорашньої гри», - зазначив він.

«Я думаю, що вона була чітко спланована і прогнозована. Потрібно робити наступні кроки. Я хочу звернутися до політичних еліт, що шукають вихід з ситуації не приймати поспішних рішень. Думати не про амбіції, а про виборців», - додав він.

«Стосовно майбутнього коаліції демократичних сил він відзначив, що у регламенті чітко прописаний механізм припинення діяльності коаліції. Однак на сьогодні жодних кроків у цьому напрямку зроблено ще не було», - зазначив М.КАТЕРИНЧУК.

«Тому перерва до вівторка, оголошена у роботі ВР, є цілком логічною. Політичні сили повинні провести консультації та знайти порозуміння, вирішивши, хто знаходитиметься в більшості, а хто в опозиції», - сказав він.