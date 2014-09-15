Сили АТО відбили спробу прориву бойовиків під Ясинуватою

Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, бойовики діяли під прикриттям артилерії та вогню з установок "Град".

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Крім цього 14 вересня о 16:30 до Росії через Дмитрівку-Дібровку повернулося 7 бензозаправників у супроводі 2 мікроавтобусів.

"Населені пункти Старомихайлівка на західній околиці Донецька та Патріотичне перебувають під контролем бойовиків", - уточнив Андрій Лисенко.

"Бойових зіткнень на українсько-російському кордоні не відбувалося. Випадків порушення повітряного простору України не зафіксовано", - підсумував речник РНБО.