Сили АТО відбили спробу прориву бойовиків під Ясинуватою
13:12, 15 вересня 2014Політика
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Сили АТО вчора відбили спробу прориву бойовиків під населеним пунктом Ясинувата Донецької області та відкинули ворога на кілька кілометрів від міста.
Сили ато відбили спробу прориву бойовиків /фото УНИАН
Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, бойовики діяли під прикриттям артилерії та вогню з установок "Град".
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Крім цього 14 вересня о 16:30 до Росії через Дмитрівку-Дібровку повернулося 7 бензозаправників у супроводі 2 мікроавтобусів.
"Населені пункти Старомихайлівка на західній околиці Донецька та Патріотичне перебувають під контролем бойовиків", - уточнив Андрій Лисенко.
"Бойових зіткнень на українсько-російському кордоні не відбувалося. Випадків порушення повітряного простору України не зафіксовано", - підсумував речник РНБО.
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