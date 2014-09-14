Протягом останньої доби зросла кількість обстрілів позицій українських силовиків (карта АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

«Протягом останньої доби кількість обстрілів наших блок-постів та позицій зросла», - зазначив Польовий.Читайте такожШтаб АТО зафіксував обстріли позицій силовиків неподалік Попасної та аеродрому Донецьк

Так, за його інформацією, в Донецькій області обстріли відбулися в районах понад 20 населених пунктів: Нижня Кринка, Василівка, Малоорлівка, Єнакієве, Гранітне, Шахтарськ, Кринична, Красногорівка, Мар'їнка, Петровське, Новоселівка, Майорск, Жданівка, Новотроїцьке, Міус, Центральний, Богданівка, Авдіївка, Піски, Тоненьке, Ясиновата, Харцизск, Новобахмутівка, Пантелеймонівка, Дебальцево та безпосередньо аеропорт “Донецьк”.

В Луганській області, за даними речника, було обстріляно наші позиції в районах н. п. Комишуваха, Попасна, Городище, Співаківське, Золоте та Чорнухіно.

Також вчора сили АТО відбили два штурми російських найманців.

«Йдеться про чергову спробу захоплення Донецького аеропорту та прорив з боку населеного пункту Пантелеймонівка до Василівки Донецької області. У прориві брали участь понад 200 терористів. Атаку ворога було відбито», - зазначив Польовий.Читайте такожАрмія та силовики вибудовують лінію оборони та укріплюють вогневі позиції у зоні АТО - штаб

Він також повідомив, що продовжуються випадки порушення повітряного простору та повітряної розвідки з території Росії. Так, вчора вахтовим-сигнальником морської охорони виявлено проліт на висоті до 1 тис. метрів російського безпілотника в районі «рейд порта – Маріуполь». Також прикордонний наряд Луганського загону «Біловодськ» в напрямку н. п. Калмиківка Ростовскої області – Баранівка Луганской обл., зафіксували ще один безпілотник на висоті до 2 км.

Дивіться карту у більшому розмірі