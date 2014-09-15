СБУ затримала поблизу Волновахи трьох бойовиків бандформування «Оплот» (фото)
14:04, 15 вересня 2014Політика
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Контррозвідка Служби безпеки України поблизу населеного пункту Волноваха Донецької області затримала трьох громадян України – бойовиків так званих «військ спеціального призначення «Оплот», які проводили розвідку українських позицій.
СБУ спіймала бойовиків "Оплоту" / vk.com
Про це УНІАН повідомили в прес-центр СБ України.
Встановлено, що члени незаконного воєнізованого формування брали безпосередню участь у бойових діях проти українських військ, а також збирали та передавали терористам розвіддані про дислокацію, кількість та переміщення підрозділів сил АТО.
У затриманих вилучено вогнепальну зброю, набої до неї, засоби спостереження, а також посвідчення «Оплоту».
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Стосовно затриманих розпочато кримінальні провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України.
Фото: sbu.gov.ua
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