СБУ затримала поблизу Волновахи трьох бойовиків бандформування «Оплот» (фото)

Про це УНІАН повідомили в прес-центр СБ України.

Встановлено, що члени незаконного воєнізованого формування брали безпосередню участь у бойових діях проти українських військ, а також збирали та передавали терористам розвіддані про дислокацію, кількість та переміщення підрозділів сил АТО.

У затриманих вилучено вогнепальну зброю, набої до неї, засоби спостереження, а також посвідчення «Оплоту».

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Стосовно затриманих розпочато кримінальні провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України.