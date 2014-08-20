Член "Оплоту" до Дня Незалежності України переслав поштою другу у Київ арсенал зброї

Про це повідомляє прес-служба ГУУМВС у Києві.

Оперативники затримали уродженця Чернігівської області в одному з відділень пошти. У посилці, яку отримав чоловік, правоохоронці виявили згорток та 7 картонних коробок, в яких зберігалося понад 40 різних гранат, 6 ручних протитанкових гранатометів, 35 запалів та майже 5 тисяч набоїв різного калібру. Решту зброї співробітники столичної міліції виявили під час огляду квартири затриманого, йдеться у повідомленні.Читайте такожМВС встановило особи понад 3 тисяч терористів "ДНР" і "ЛНР"

Як розповів начальник столичної міліції Олександр Терещук, в ході подальшої роботи співробітники карного розшуку виявили на орендованій квартирі затриманого понад 3,5 тисячі набоїв різного калібру, понад 20 гранат, а також запали та магазини до автомата Калашникова. Окрім цього, правоохоронці вилучили ноутбуки та мобільні телефони.

За словами зловмисника, він разом з товаришем входив до організації «Оплот». Нещодавно його друг поїхав на Схід України та попросив отримати кілька посилок в Києві, пообіцявши забрати їх до Дня Незалежності. Чи дійсно затриманий не знав, що саме знаходиться у посилках – встановить слідство.

"Затриманому 25 років. Раніше несудимий. Мав постійне місце роботи в одній з комерційних структур.Останнім часом проживав на території міста Києва. Наразі все вилучене приєднано до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, зброю та боєприпаси направлено до НДЕКЦ ГУМВС України в місті Києві для проведення експертизи", - повідомили у міліції.Читайте такожСБУ затримала учасників терористичної групи, що готували теракти на Полтавщині

Терещук також зазначив, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України – «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Правоохоронці встановлюють канали надходження зброї до столиці та плани щодо її подальшого застосування, а також осіб, причетних до зазначеного факту. Особа відправника вже відома, вживаються заходи щодо його затримання.