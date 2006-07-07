В лавах ”Нашої України” знайшлися 2 зрадники

Голова лічильної комісії Верховної Ради, народний депутат Євген ШАГО підтверджує, що двоє депутатів з фракції “Наша Україна” – Олександр ВОЛКОВ та Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ взяли участь у голосування з виборів голови парламенту, попри рішення їх фракції не брати бюлетені для голосування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко з посиланням на офіційні дані голови лічильної комісії Верховної Ради Є.ШАГО, за кандидатуру Олександра МОРОЗА на посаду Голови Верховної Ради було віддано 238 голосів депутатів.

Бюлетені отримали 239 депутатів, у тому числі, з фракції Партії регіонів – 185 (не отримав депутат Олександр ЛЄЩИНСЬКИЙ), фракції Блоку Юлії Тимошенко – 0, фракції блоку „Наша Україна” – 2 (О.ВОЛКОВ, В.ЗАПЛАТИНСЬКИЙ), фракції Соціалістичної партії – 31 (не отримали бюлетені Йосип ВІНСЬКИЙ та Галина ГАРМАШ), фракції Комуністичної партії – 21 (всі).

Нагадаємо, 6 липня головою парламенту обрано О.МОРОЗА. До бюлетенів для голосування було внесено дві кандидатури – О.МОРОЗА та Миколу АЗАРОВА. За О.МОРОЗА проголосували 238 депутатів, за М.АЗАРОВА – 0.