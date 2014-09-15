ЦВК не дозволила провести референдум щодо вступу України до НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні Комісії.

Як нагадали у ЦВК, 5 вересня на вулиці Турівській у Києві відбулися збори громадян стосовно проведення референдуму, в яких взяли участь 2735 осіб.

Того ж дня до ЦВК надійшла ухвала Окружного адмінсуду Києва від 4 вересня за позовом політичної партії "Союз» до партії «Батьківщина», ЦВК, якою заборонено Комісії направляти представника на збори громадян України щодо всеукраїнського референдуму.

Читайте такожУкраїна вступить у НАТО через кілька років - нардепТоді ж Комісія поінформувала «Батьківщину» про ухвалу суду і заявила, що не направлятиме свого представника на збори.

«За таких обставин під час утворення ініціативної групи з всеукраїнського референдуму за народною ініціативою на зборах громадян України 5 вересня 2014 порушено визначений законом порядок», - йдеться у постанові Комісії.

Читайте такожЦВК зареєструвала на вибори 205 членів КПУЗважаючи на це, Комісія постановила відмовити у реєстрації ініціативної групи щодо проведення референдуму з питання вступу України до НАТО.