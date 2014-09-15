Російські війська намагаються "вичавити" українських бійців із позицій - Тимчук
Російсько-терористичні війська судорожно намагаються вичавити українські частини і підрозділи з займаних позицій.
Про це на своїй сторінці у Facebook заявив лідер групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
"Бойовики і російські військові атакують сили АТО в районах Донецька, Авдіївки, Дебальцевого, Волновахи, Щастя.
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Обстріли і штурми не припиняються. Повним ходом йде диверсійна війна. Напружена ситуація від Азовського моря і до Донецька: противник бореться за смугу Широкіне-Тельманове-Докучаївск-Мар'їнка-Красногоровка. Над Маріуполем нависає загроза з півночі", - написав Тимчук.
"Українські війська тримають натиск. Однак вже гранично ясно: навіть на поганенький мир поки розраховувати, на жаль, ніяк не доводиться", - додав він.