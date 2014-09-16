Партія місцевого самоврядування проти виборів в умовах війни

Як проінформували в прес-службі ППМС, рішення приймалося не легко. Проте, керівництво партії дослухалося думок представників місцевих осередків. Більшість з них вважають, що проводити виборчу кампанію в умовах війни не можна, адже суттєва частина громадян України будуть не в змозі скористатися своїм Конституційним правом на вільне волевиявлення.

«В умовах, коли на Сході України тривають бойові дії, проведення парламентських виборів є прямим порушенням прав громадян на волевиявлення. Партія місцевого самоврядування, гасло якої - «Ми повернемо країні закон!», вважає за необхідне перенести дату проведення виборів. Спочатку держава повинна стабілізувати політичну ситуацію на території всіх регіонів країни, досягти стійкого миру, забезпечити право усіх без виключення виборців обрати новий склад законодавчого органу країни. До цього часу, парламентські вибори не можна буде вважати за демократичні», - йдеться у заяві політичної сили.

Також в Партії місцевого самоврядування вважають, що у діючого Президента України є усі важелі та правові можливості навести в державі лад, в тому разі, й шляхом введення прямого президентського правління.

В партії вважають, якщо вибори все ж таки відбудуться, наступний склад Верховної Ради не зможе змінити ситуацію в економіці, політиці та соціальній сфері, адже, до законодавчого органу пройдуть ті самі політики, які і сьогодні мають владу.

В заяві ППМС мова йде також про те, що політрада прийняла рішення сконцентруватися на підготовці до виборів місцевих органів самоврядування, що мають відбутися у жовтні 2015 року.

«Ми формуватимемо потужну команду експертів, які пильно стежитимуть за діями Уряду та Верховної ради України, реалізацією економічних реформ та кроками щодо децентралізації влади на користь органів місцевого самоврядування. Партія сповідуватиме ідеологію конструктивної опозиції, та сприятиме реалізації реформ, спрямованих на відродження соціальних прав громадян, розвиток місцевої інфраструктури, промисловості, житлово-комунального сектору, освіти, науки, медицини тощо. Ми вважаємо, що саме робота на місцях, в умовах війни на Сході та тотального порушення діючого законодавства, сприятиме захисту громадян України. Ми впевнені, що виборці достойно оцінять нашу роботу, та віддадуть свої голоси за Партію місцевого самоврядування восени наступного року», - йдеться в заяві ППМС.

За результатами прямого інтерактивного голосування, яке щойно проводилося на порталі «КиевВласть», Партія місцевого самоврядування отримала несподіваний результат. В опитуванні взяли участь близько 20 тисяч респондентів. За ППМС свої голоси віддали 3,7% виборців. Таким чином, ППМС випередила в рейтинговому списку такі політичні сили, як «Сильна Україна» Сергія Тигіпко (3,5%), «Самопоміч» Андрія Садового (3.3%), впритул наблизилася до «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка (4,7%).