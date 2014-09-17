Сьогодні на засіданні Уряду планується прийняти рішення про імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС

Кабінет міністрів України 17 вересня проведе чергове засідання. Про це йдеться у повідомленні прес-служби.Читайте такожЄвропарламент синхронно з Радою ратифікував Угоду про асоціацію

Нагадаємо, вчора Європейський парламент синхронно з українською Верховною Радою проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

Довідка УНІАН. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 р., відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня.Читайте такожУряд не має намірів приймати рішення про відтермінування імплементації Угоди з ЄС

12 вересня у Брюсселі відбулась тристороння міністерська зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ.

У спільній заяві за результатами зустрічі європейського комісара з питань торгівлі Карле Де Гухта, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва повідомляється, що Україна, Росія і ЄС погодилися відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року.