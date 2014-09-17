Апеляції на вирок звинуваченим у дезертирстві військовим зникли - адвокат

Про це Радіо Свобода повідомив журналіст і юрист Василь Нагорний, що займається захистом військовослужбовців, яких після рапорту про відпустку через чотири місяці служби в зоні АТО Сватівський суд Луганської області відправив у СІЗО як дезертирів.

«Учора за допомогою Вищого спеціалізованого суду вдалося з’ясувати, що ці апеляції зникли десь по дорозі до Харківського апеляційного суду. Це кричуще порушення прав осіб, узятих під варту», – зауважує юрист.

Читайте такожВійськових 51-ї бригади, які перейшли кордон Росії, повернули до України. Їх підозрюють у дезертирствіУчора міський голова Володимир-Волинського Петро Саганюк та екс-командир 51-ї бригади Володимир Яцків, усунутий з посади після трагедії під Волновахою, повідомили на прес-конференції про те, що 51-ї бригади більше не існує.

Як стверджує екс-командир 51-ї бригади, до кінця листопада її переформатують у військове з’єднання №14, котре дислокуватиметься у Володимирі-Волинському. Які правові наслідки це матиме для військовослужбовців – чиновники з Міноборони вкотре обіцяють пояснити згодом.

За словами Саганюка та Яцківа, волинським бійцям давали надважкі завдання і свідомо посилали «закривати собою дірки».

Частину бійців 51-ї ОМБ досі судять у Запоріжжі.