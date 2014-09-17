Високопосадовці підпадуть під люстрацію у першу чергу – Мін’юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час брифінгу після засідання уряду.

За його словами, Кабінет міністрів України очікує невідкладне направлення на підпис президенту цього закону.

“Щоб з першого дня набуття чинності закону Кабінет міністрів почав проводити перевірку і люстрацію тих державних службовців, які потрапили під дію цього закону. В першу чергу, вищих посадових осіб Кабінету міністрів. Буде проведена перевірки всіх керівників центральних органів виконавчої влади, міністерств, відомств”, - пояснив він.

Читайте такожПід люстрацію підпадає близько мільйона чиновників та правоохоронців – Яценюк “Ми очікуємо невідкладного направлення цього закону до президента, і у разі підписання президентом цього закону, український уряд готовий до проведення люстрації, очищення всього державного апарату”, - зазначив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 вересня прийняла закон про очищення влади, також відомий як закон про люстрацію.

Згідно з ухваленим законом, суб'єктами люстрації є всі державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування, за винятком виборних посад.

Як заявив народний депутат Юрій Дерев'янко, даний закон поширюється також на прем'єр-міністра України, заступників міністра, заступників керівників інших центральних органів влади. Також цей закон поширюється на голів облдержадміністрацій.

За словами Дерев’янка, під люстрацію підпадають всі судді та прокурори, які ухвалювали протиправні рішення щодо учасників Майдану. “Всі вони не мають права обіймати будь-яку державну посаду на термін 10 років”, - додав він.

Читайте такожСуб'єктами люстрації є всі держслужбовці крім виборних посад – нардеп Він підкреслив, що наступною категорією осіб, які підпадають під закон про люстрацію, є ті, хто за рішенням судів визнані такими, що закликали до розколу України, до сепаратизму. Дерев'янко зазначив, що такі особи не мають права обіймати посади на термін 5 років.

Сьогодні, 17 вересня, прем’єр Арсеній Яценюк доручив у кожному міністерстві створити комісії з люстрації, а також Громадську раду з питань люстрації при Міністерстві юстиції.