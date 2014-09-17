Турчинов: Закони про амністію та спецстатус районів Донбасу не зупинять російську агресію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

“Я переконаний, що навіть прийняття цих законів може не зупинити агресивні наміри РФ”, - заявив Турчинов.

В той же час він підкреслив, що кожен день перемир’я, коли немає активного військового протистояння, потрібно використати «не для політичних баталій, а для зміцнення наших Збройних сил”.

Спікер наголосив, що навколо ініційованих президентом законів щодо Донбасу сьогодні “багато політичних інсинуацій і розповідей, які не відповідають дійсності”.

“Я критично ставлюсь до багатьох позицій, які входять в цей закон, але це наслідок переговорного компромісу”, - підкреслив Турчинов.

Читайте такожТурчинов: Якщо мирно очистити Донбас не вдасться, альтернативи воєнному стану не будеПри цьому він висловив переконання, що “Верховна Рада повинна була дати можливість президенту реалізувати його мирний план, і саме тому Верховна Рада підтримала законопроекти, які були внесені президентом України”.

Він також наголосив, що в пресі “лунають провокативні заклики” щодо необ'єктивності, або навіть фальсифікації голосування законів.

Турчинов заявив, що ніяких порушень під час голосування не було.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня, Верховна Рада ухвалила президентські закони «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» та «Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей».

Читайте такожЄС закликав бойовиків дотримуватись режиму припинення вогню на ДонбасіЗакон про особливий порядок передбачає «можливість створення рішенням міських, селищних, сільських рад із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах, на добровільних засадах загонів народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів і які реалізують повноваження, передбачені для них законами України, здійснення координації діяльності таких загонів з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів відповідним сільським, селищним, міським головою і т.д».