Тимчук вважає, що Росія готується до наступу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор політичної сили “Народний фронт” Дмитро Тимчук.

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Він зазначив, що, незважаючи на домовленості про перемир'я, бойові дії в зоні АТО не припинилися, а це означає, що Росія готується до наступу, використовуючи домовленість про перемир'я.

За словами Тимчука, згідно з даними розвідки, на територіях Донбасу, підконтрольних терористам, у даний час фахівці з Росії вивчають, які виробничі потужності можна задіяти для ремонту бронетехніки.

Тимчук вважає, що Україні зараз необхідно зосередитись на створенні глибокоешелонованої оборони для того, щоб запобігти наступу російських військ на вільні від терористів території.