Бойовики продовжують обстрілювати Первомайськ з артилерії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Терористи продовжують артобстріли Первомайська Луганської області. Жертв немає», - сказав він.

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За словами Лисенка, жителі міста залишаються без світла і зв'язку. «Воду підвозять за графіком - кілька разів в день. У місті не вистачає медикаментів та їжі», - підкреслив він.