Спецназ ГРУ Росії штурмує донецький аеропорт - СБУ

18:56, 17 вересня 2014
Політика
1 0

Запеклі бої не вщухають неподалік донецького аеропорту. Летовище штурмує спецназ Головного розвідувального управління Росії. 

REUTERS

Про це свідчить озброєння та амуніція військових, повідомило "5-му каналу" джерело у Службі безпеки.

Унаслідок артобстрілу в обласному центрі загинули двоє мирних мешканців, іще троє – зазнали осколкових поранень. Про це повідомили у міській раді. Снаряди потрапили у багатоповерхівки у Київському районі, там зайнялися пожежі. Також вибуховою хвилею повибивало шибки у будинках. У приватному секторі горять кілька маєтків, пожежники потрапити туди не можуть через бої. Окрім того, внаслідок обстрілів північної частини Київського району Донецька пошкоджені газові трубопроводи. Комунальники локалізували аварії у деяких будинках. 

Читайте такожУкраїнські військові оприлюднили відео зруйнованого донецького аеропорту

Сьогодні ж координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомив: російські війська та терористи так званих "ЛНР" та "ДНР" не налаштовані на мир та готуються до наступу. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter