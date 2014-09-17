Спецназ ГРУ Росії штурмує донецький аеропорт - СБУ

Про це свідчить озброєння та амуніція військових, повідомило "5-му каналу" джерело у Службі безпеки.

Унаслідок артобстрілу в обласному центрі загинули двоє мирних мешканців, іще троє – зазнали осколкових поранень. Про це повідомили у міській раді. Снаряди потрапили у багатоповерхівки у Київському районі, там зайнялися пожежі. Також вибуховою хвилею повибивало шибки у будинках. У приватному секторі горять кілька маєтків, пожежники потрапити туди не можуть через бої. Окрім того, внаслідок обстрілів північної частини Київського району Донецька пошкоджені газові трубопроводи. Комунальники локалізували аварії у деяких будинках.

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Сьогодні ж координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомив: російські війська та терористи так званих "ЛНР" та "ДНР" не налаштовані на мир та готуються до наступу.