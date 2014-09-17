Відмова «Свободи» голосувати за закон про статус Донбасу мобілізує її електорат - соціолог

Про це сказав президент Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Валерій Хмелько.

«Після цього голосування дещо зрозуміліші для виборця стануть позиції партій у тих питаннях, які зараз дуже істотні для людей у всіх регіонах», - зазначив соціолог.

Зокрема, на думку соціолога, ВО «Свобода», демонстративно відмовилась від участі у голосуванні, таким чином зможе покращити свій рейтинг.

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«Виходячи з того, що ми знаємо про вподобання українців, то електорат «Свободи», який останнім часом дещо прорядился, очевидно, стане трохи густіше. Тобто, ця партія явно працювала на свій електорат», - вважає Хмелько.

Як відомо, ВО «Свобода» виступала проти ухвалення законів про статус Донбасу та амністії сепаратистів. Перед голосуванням парламенту всі члени фракції вилучили з системи «Рада» свої картки. За результатами затвердження законів Олег Тягнибок виступив з різкою заявою і назвав ухвалене рішення «фактичної капітуляцією в російсько-українській війні».

«Партії, які ввійшли в так званий Опозиційний блок, голосували переважно «за», тому що у них електорат в основному на півдні і сході, а не в центрі або на заході», - зазначив президент КМІС.

Він також зазначив, що більш чітко зміни електоральних уподобань українців після голосування за ці законопроекти будуть видні після проведення відповідних замірів громадської думки.

Як повідомлялося, з 21 по 28 серпня Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки, в ході якого було опитано 2040 респондентів у 110 населених пунктів усіх областей України (за винятком АР Крим та Луганській області).

За результатами опитування, якби позачергові парламентські вибори відбулися наприкінці серпня, голоси визначилися зі своїм вибором виборців розподілилися б наступним чином: 28,5% за партію «Солідарність» (Блок Порошенко); 16,5% за Радикальну партію О. Ляшко; 10% за Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», 9,2% - за партію «Громадянська позиція» 7,2% - за партію УДАР; 6,9% за Всеукраїнське об'єднання «Свобода» - 4,7%, за партію «Сильна Україна», 6,5% за інші партії.