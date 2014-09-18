Росія може піти на Одесу й захопити все чорноморське узбережжя - євродепутат

Росія, ймовірно, продовжить агресію проти України та може піти на Одесу.

Про це голова комітету Європарламету в закордонних справах Елмар Брок заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Схоже, що Росія продовжить агресію, і це включатиме похід на Одесу, захоплення всього чорноморського узбережжя та району дельти Дунаю", - зазначив він.

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"І за нинішнього розвитку подій я дуже боюся, що саме це відбуватиметься", - додав Брок.

За словами європарламентаря, він стає "все більш песимістичним" щодо можливого розвитку подій.

На його думку, потрібно робити все, щоб пояснити Путіну, що такі дії надто дорого йому коштуватимуть.

"Але, знову ж таки, виникає питання - чи цікавить його ціна?" - наголосив Брок.