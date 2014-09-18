Порошенко вже в США, проводить зустріч з Керрі

15:39, 18 вересня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки.

Порошенко начал визит в США / АП

Про це повідомляється в Twitter Адміністрація президента.

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"Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. В рамках візиту до США президент України Петро Порошенко розпочав зустріч з державним секретарем США Джоном Керрі", - йдеться в повідомленні.

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