Порошенко вже в США, проводить зустріч з Керрі
15:39, 18 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки.
Порошенко начал визит в США / АП
Про це повідомляється в Twitter Адміністрація президента.
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"Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. В рамках візиту до США президент України Петро Порошенко розпочав зустріч з державним секретарем США Джоном Керрі", - йдеться в повідомленні.
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