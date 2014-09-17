Порошенко прибув з візитом до Канади (фото)

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Передбачається, що сьогодні в Оттаві президент візьме участь у спільному засіданні палати громад та сенату парламенту Канади, а також проведе зустрічі з прем'єр-міністром країни Стівеном Харпером і генерал-губернатором Канади Девідом Джонстоном.

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Крім того, заплановані зустрічі Петра Порошенка з представниками та лідерами української громади в Канаді.

18 вересня у Вашингтоні відбудеться зустріч президентів України і США. Крім цього в програмі візиту заплановані двосторонні зустрічі глави української держави з віце-президентом США Джозефом Байденом, спікером палати представників Джоном Бейнером, державним секретарем США Джоном Керрі.

Також президент України візьме участь у спільному засіданні палат конгресу США.