Росія вклала у пропаганду дев'ять мільярдів доларів - американський конгресмен
19:34, 18 вересня 2014Політика
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Президент Росії Володимир Путін бачить пропаганду як важливу зброю в боротьбі зі світом і витратив на неї 9 мільярдів доларів.
Путін вклав у пропаганду мільярди / видавництво Ексмо
Про це заявив американський конгресмен Ден Майк на святкуванні 60-річчя Української редакції Радіо Свобода.
«Я маю інформацію про те, що Володимир Путін витратив на пропаганду більше 9 мільярдів доларів», – зауважив він.
Читайте такожForbes: ЗМІ проковтнули п'ять російських міфів, які допомогли Путіну перемогти в УкраїніНа думку конгресмена, Путін вбачає ворогів не лише в Україні, а в усьому західному світі.
Раніше цього місяця Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заборонила ретрансляцію 15 російських каналів на території України, які були помічені у перекручуванні фактів і маніпуляціях з інформацією.
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