Росія вклала у пропаганду дев'ять мільярдів доларів - американський конгресмен

Про це заявив американський конгресмен Ден Майк на святкуванні 60-річчя Української редакції Радіо Свобода.

«Я маю інформацію про те, що Володимир Путін витратив на пропаганду більше 9 мільярдів доларів», – зауважив він.

Читайте такожForbes: ЗМІ проковтнули п'ять російських міфів, які допомогли Путіну перемогти в УкраїніНа думку конгресмена, Путін вбачає ворогів не лише в Україні, а в усьому західному світі.

Раніше цього місяця Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заборонила ретрансляцію 15 російських каналів на території України, які були помічені у перекручуванні фактів і маніпуляціях з інформацією.