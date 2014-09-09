В Україні заборонили 15 російських телеканалів (список)

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на відомство. Так, відповідно до рішень Нацради та рішення Окружного адміністративного суду Києва, в Україні заборонена ретрансляція наступних російських каналів:

1. "Перший канал. Всесвітня мережа"

2. "РТР-Планета"

3. "НТВ-Мир"

4. "Росія-24"

5. "TVCI"

6. "Росія-1"

7. НТВ

8. ТНТ

9. "Петербург-5"

10. "Зірка"

11. "Рен-ТВ"

12. "РБК-ТВ"

13. Life News

14. Russia Today

15. "Історія".