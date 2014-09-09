В Україні заборонили 15 російських телеканалів (список)
15:58, 09 вересня 2014Суспільство
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила ретрансляцію 15 російських каналів в ефірних і кабельних мережах країни.
В Україні заборонили 15 російських телеканалів / фото gsp.ro
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на відомство. Так, відповідно до рішень Нацради та рішення Окружного адміністративного суду Києва, в Україні заборонена ретрансляція наступних російських каналів:
1. "Перший канал. Всесвітня мережа"
2. "РТР-Планета"
3. "НТВ-Мир"
4. "Росія-24"
5. "TVCI"
6. "Росія-1"
7. НТВ
8. ТНТ
9. "Петербург-5"
10. "Зірка"
11. "Рен-ТВ"
12. "РБК-ТВ"
13. Life News
14. Russia Today
15. "Історія".
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