Перемир'я на Донбасі треба використовувати для переозброєння й нарощування сил – експерти

Таку думку під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», висловили керуючий партнер аналітичної групи Da Vinci Анатолій Баронін і народний депутат України від фракції УДАР Єгор Фірсов.

«Та війна, яка сьогодні йде в частині Донецької та Луганської областей, – це не війна за ці дві області, це війна за Україну», - сказав Баронін, додавши, що російський президент Володимир Путін може піти далі по південному регіону й до кордону з Придністров'ям.

Експерт переконаний, що в зв'язку з цим необхідно як можна довше утримати перемир'я для нарощування сил.

Читайте такожТимчук вважає, що Росія готується до наступуУ свою чергу Фірсов вважає, що перемир'я – це «пауза, яку потрібно витрачати на переозброєння, на реформу Міністерства оборони, потрібно формувати кадрову політику, інформаційну політику».

«Якщо цей план провалиться, і ми побачимо завтра-післязавтра в Донецькій області військові бойові дії, захоплення заручників, вбивства – то нам потрібно буде йти за планом введення воєнного становища», - додав він.

«Я переконаний, що рано чи пізно Донбас буде в Україні ментально, тому що там зростає на основі агресії Росії реальне громадянське суспільство», - резюмував депутат.