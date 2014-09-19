У Кіровограді протестують під ОДА проти призначення екс-регіонала новим керівником області

У Кіровограді близько ста чоловік протестують під облдержадміністрацією, щоб не допустити представлення новопризначеного керівника області Сергія Кузьменка.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти зібрались на 9:00 на площі Героїв майдану. Про збір оголосили у соціальних мережах. Учасники пікету, які тримають державні прапори, скандують: "Банду геть!" та "Слава Україні!".

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Активісти звинувачують новопризначеного очільника області, колишнього «регіонала» Кузьменка в організації «тітушок» на кіровоградському Майдані 26 січня та в співпраці з Партією регіонів. Кіровоградці не розуміють рішення президента Петра Порошенка призначити екс-регіонала очільником області.

Учасники пікету закликають Кузьменка вийти до людей. Водночас вони підтягли під облдержадміністрацію сміттєвий бак.

Самооборона оголосила про зібрані за кілька днів 498 підписів за відставку новопризначеного голови облдержадміністрації.

Кузьменко не вийшов до учасників акції, водночас, активісти зайшли у приміщення ОДА на сесію облради.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня 2014 року Порошенко призначив позафракційного народного депутата Кузьменка головою Кіровоградської обласної державної адміністрації замість Олександра Петіка.

Того ж дня у Кіровограді близько 100 чоловік прийшли на площу Героїв Майдану протестували проти цього призначення. Вони вимагали відмінити указ про призначення екс-«регіонала» Кузьменка керівником області.

Сьогодні, 19 вересня, Кузьменка мають представити на сесії Кіровоградської обласної ради.